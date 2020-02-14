المحتفلون بالإمارات يفضلون الورود على الهدايا

المصدر: دبي - البيان

شهد إنفاق المستهلكين في الإمارات خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً استعداداً ليوم الحب (الذي يصادف اليوم)، بينما نشطت الفنادق والمطاعم بتقديم عروض متميزة في هذه المناسبة التي يقفز فيها الطلب على الورود والهدايا والإنفاق في المطاعم والحفلات إلى أعلى مستوياته خلال العام.

وكشف «مؤشر ماستركارد السنوي للحب»، في دراسة جديدة، بأن الرومانسيين في الإمارات يفضلون الاحتفال بهذه المناسبة عبر تقديم الورود والاستمتاع بالتجارب المتميزة (مثل تناول العشاء في أجواء رومانسية) عوضاً عن الهدايا التقليدية، كما كشفت الدراسة بأن المستهلكين أصبحوا يفضلون التسوق عبر الإنترنت لشراء الهدايا بدلاً من التسوق التقليدي.