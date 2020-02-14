محمد بن راشد: خلف بوخالد على نهج الكبار

المصدر: (دبي- البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المضي خلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على نهج المؤسسين.

ووجه سموه التحية إلى جنود الوطن في رائعته الشعرية الجديدة «الصقور المخلصين» تقديراً لهم على ما سطروه من صفحات مشرفة للبذل والعطاء، رفعوا خلالها رايات الحق والعدل والفداء والتضحية، وقوفاً إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ثم عادوا مرفوعي الرأس تفخر بهم الإمارات قيادة وشعباً. وعبّر سموه عن اعتزازه بما قدمه جنود الوطن وما حققوه من انتصارات.