شرطة أبوظبي تشارك بمهرجان الوحدات المساندة

المصدر: (أبوظبي - وام)

تشارك شرطة أبوظبي بمختلف مديرياتها وإداراتها في مهرجان الوحدات المساندة الثامن للرماية المقام حالياً ويستمر حتى 21 فبراير الجاري، في منطقة الريف طريق أبوظبي ـ دبي.

وأوضحت إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات أن المشاركة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز المشاركات المجتمعية وتعريف الزوار ببرامجها وأنشطتها المختلفة، بما يسهم في تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، وتجسيداً لاستراتيجية الحكومة في تعزيز التواصل وبناء الشراكات وتحقيق التفاعل الإيجابي مع جميع هيئات ومؤسسات المجتمع.

وقدّمت مديرية الطوارئ والسلامة العامة ومديرية ترخيص السائقين والآليات عروضاً للخدمات الشرطية الذكية، وذلك ضمن جناح شرطة أبوظبي، الذي يتضمن كذلك ميدان الرماية الداخلي وسيناريو مسرح الجريمة ومنصة توعوية للشرطة السياحية وخدمة أمان لتعزيز الوقاية من الجريمة عبر الاتصال على الرقم 8006262.

كما شاركت لجنة الأدباء والقراءة بمبادرة استبدل كتابك، وقدّم مركز نظم المعلومات والاتصالات عرضاً لنظام الـ (ivr) الواقع الافتراضي، واشتملت العروض الخارجية على استعراض للدوريات القديمة.