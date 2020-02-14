رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - البيان

زار بول ريان، رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، واحة الكرامة أمس، حيث استقبله الشيخ خليفة بن طحنون آل نھيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشھداء في ديوان ولي عھد أبوظبي.

وتجول بول ريان في الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نھيان عن ھذا المعلم وما يجسده من تضحيات وبطولات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة البواسل وما يحمله من قيم ودلالات وطنية جليلة، حيث بدأ الجولة من مركز الزوار مروراً بميدان الفخر وصولاً إلى نصب الشھيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منھا إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبھا وجنودھا الأبطال.

وفي ختام الجولة قام رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيھا عن تقديره لشھداء دولة الإمارات العربية المتحدة.