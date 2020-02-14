222 بلاغاً جنائياً تلقاها مخفر لهباب في دبي

المصدر: دبي - البيان

أظهرت إحصاءات القيادة العامة لشرطة دبي أن مخفر شرطة لهباب التابع لمركز شرطة بر دبي سجل العام الماضي 222 بلاغاً جنائياً، المعلوم منها 218 والمجهول 4.

جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية التي قام بها اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد عام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي في مخفر شرطة لهباب، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد عبدالله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد علي راشد مبارك الكتبي مدير المخفر، والعقيد أحمد محمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والرائد الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم بن ميا، وعدد من الضباط.

واستهل المنصوري جولته بالوقوف على سير العمل في مكتب السجلات المرورية، واطلع على الإحصائيات التي أوضحت أن المخفر سجل 44 حادثاً مرورياً في عام 2019 مقارنة بـ 43 حادثاً مرورياً في عام 2018.

ونوّه اللواء خبير خليل المنصوري بالانخفاض الملحوظ في مؤشر البلاغات الجنائية ونتائج مستوى الأداء التي حققها مخفر شرطة الهباب، وانتشار الأفراد بالشكل المطلوب في مختلف مناطق الاختصاص للتعامل مع البلاغات المختلفة، مؤكداً أن شرطة دبي تعمل من أجل ردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب الجرائم أو العبث بالأمن والاستقرار من خلال خطط واضحة لتحقيق مؤشر صفر جريمة.

وأشاد بجاهزية فرق المخفر في التعامل والتنسيق مع مختلف الظروف والأوقات وفق استراتيجية واضحة ومنظومة متكاملة، وهو ما ينمّ عن قدرة عالية في التعامل مع الأحداث الطارئة وغير الطارئة، مؤكداً أن جهود العاملين من ضباط وضباط صف وأفراد أسهمت في حل مختلف القضايا.