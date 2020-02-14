حاكم الفجيرة يحضر مأدبة محمد اليماحي في غوب

المصدر: الفجيرة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه عضو المجلس الوطني محمد أحمد اليماحي في منزله بمنطقة غوب في الفجيرة.

والتقى صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته أهالي المنطقة، وتفقد أحوالهم، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، وأمر بتلبية كل احتياجات المواطنين الخدمية بما يؤمن لهم سبل العيش الكريم.

حضر مأدبة الغداء إلى جانب سموه الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد بالفجيرة، وجمع من الأعيان والأهل والأصدقاء.