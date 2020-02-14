حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام الكندي

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، جان فيليب لينتو القنصل العام الكندي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وكندا والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

ومن جانبه عبر جان فيليب لينتو عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.