عبد القدوس العبيدلي: «الموجّه الاستراتيجي» عززت التخطيط

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل: «أن مبادرة «الموجه الاستراتيجي» حققت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقها، وحققت أهدافها المتمثلة في تعزيز وتكريس التفكير الاستراتيجي ونشر ثقافة التخطيط كأداة فاعلة للتنمية والتطوير سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي الخاص أو العام».

تطوير

وقال اللواء العبيدلي لـ «البيان»: «إن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لشرائح المجتمع في مجال الخطط الاستراتيجية وتختص بالتطوير الإداري، وتتلخص فكرتها في توفير المعلومات لشرائح المجتمع وإكسابهم المعرفة المطلوبة وتقديم الاستشارة لهم والنصح في الوسائل وأدوات التخطيط المستقبلي من خلال توصيلهم بأصحاب العقول والخبرات والتجارب الناجحة والشخصيات المهمة والمؤثرة في مختلف المجالات».

ونوه اللواء العبيدلي إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل واعٍ استراتيجياً، مشيراً إلى التعاون مع مجموعة من المتطوعين من أصحاب الخبرة والعقول والمسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

فكر

وبيّن اللواء العبيدلي أن جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل تسعى إلى نشر اﻟﻮعي واﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻲ والاستراتيجي في ﻣﺠﺘﻤﻊ دولة الإمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وتوفير أدوات استراتيجية فعّالة للتعامل مع كل التحديات والمتغيرات والمخاطر، وﺗﻌﺰﻳﺰ الشراكة المجتمعية ﺑﻴﻦ كل أﻃﻴﺎف وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎراﺗﻲ، إضافة إلى دعم الأجندة الوطنية والخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مفاهيم

ومن ناحية أخرى أعلنت جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي «استراتيجيات الإيجابية والسعادة المؤسسية»، والمزمعة إقامته يومي 23 و24 فبراير الجاري، في منتجع الحبتور بدبي، ويهدف البرنامج إلى التعرف على المفاهيم الأساسية لعلم السيكولوجية الإيجابية، وتقديم التغذية الراجعة وفق نموذج COIN، إضافة إلى تعزيز العلاقات الإيجابية من خلال التعرف على أبحاث جون جوتمان.