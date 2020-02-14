خولة الملا أميناً عاماً لمجلس شؤون الأسرة

المصدر: (الشارقة - وام)

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قراراً إدارياً بتعيين خولة عبد الرحمن الملا أميناً عاماً للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بدرجة رئيس دائرة.

وجاءت توجيهات سمو الشيخة جواهر القاسمي إيماناً منها بأهمية تشجيع المرأة وإبراز القيادات النسائية التي تعمل باستمرار نحو الارتقاء بالمجتمع، وتفعيل دور الكفاءات الوطنية. وتُعتبر خولة الملا إحدى القيادات النسائية البارزة على مستوى الدولة التي قدمت صورة مضيئة لدور المرأة الإماراتية في العمل البرلماني بترؤسها المجلس الاستشاري بالشارقة منذ تأسيسه وحتى عام 2019، وشغلت سابقاً منصب مدير تنفيذي لإدارة مراكز التنمية الأسرية وهي عضوة سابقة في كل من مجلس إدارة صندوق الزواج واللجنة النسائية بجمعية الشارقة الخيرية، كما أنها حاصلة على ماجستير علم اجتماع تطبيقي.