عمار النعيمي: حريصون على تمكين المؤسسات للتعامل مع الإعلام الرقمي

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن اختيار عنوان: «التحول نحو الإعلام الرقمي» للدورة الأولى لمنتدى عجمان للإعلام الرقمي جاء متماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للمساهمة في تطوير منظومة الاتصال والتحول الرقمي وتعزيز آفاق الارتقاء عبر برامج عمل حقيقية وخطط طموحة».

وقال سموه: «حرصنا في حكومة عجمان من خلال تنظيم هذا المنتدى على التعامل مع استراتيجيات استشراف المستقبل والتوجه نحو التحول الرقمي والمعرفي، وتمكين المؤسسات الإعلامية للتعامل مع معطيات الإعلام الرقمي العالمي الجديد ومواكبة التنافس والاستفادة من التطور في منظومة الاتصال والإعلام الرقمي والاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الإعلامية الحديثة لزيادة الوعي بأهمية الإعلام ودوره في نشر ثقافة التعرف ومتابعة الأحداث والقضايا المحلية والإقليمية والدولية».

جاء ذلك خلال حضور سموه الدورة الأولى من منتدى عجمان للإعلام الرقمي 2020 والذي نظمته مدينة عجمان الإعلامية الحرة أمس تزامناً مع اليوم العالمي للإذاعة تحت شعار «التحول نحو الإعلام الرقمي» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بفندق فيرمونت عجمان.

وشارك في المنتدى كل هاني الغفيلي مستشار إعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإعلام السعودية سابقاً، وعاصم جلال المدير التنفيذي والشريك المؤسس «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية»، ومحمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وراشد الخرجي الإعلامي الإماراتي في مؤسسة دبي للإعلام.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، ومحمود الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة الفائزين بجائزة عجمان للإعلام الرقمي 2020.

وفاز بجائزة التميز للاتصال المؤسسي الإعلامي الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وفاز بجائزة التميز في شبكات التواصل الاجتماعي القيادة العامة لشرطة عجمان، وحصلت على جائزة التميز الإذاعي «إذاعة دبي» ومؤسسة دبي للإعلام، وفازت بجائزة التميز في الاستثمار وتطوير قطاع الإعلام الرقمي شركة أبوظبي للإعلام، فيما ذهبت جائزة التميز للمنصة الإعلامية الرقمية إلى صحيفة الرؤية.

ثمرة

ألقى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة كلمة أعلن من خلالها عن اختيار مدينة عجمان نقطة للاتصال والمعلومات، ومركزاً رئيسياً للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة في الإمارات، مبيناً أن هذا الإعلان جاء ثمرة اتفاقية أبرمتها مدينة عجمان الإعلامية الحرة خلال الأشهر الماضية مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.