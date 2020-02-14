تكريم الفائزين بجائزة وزير تطوير البنية التحتية

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، الفائزين بجائزة معالي وزير تطوير البنية التحتية للتميز في دورتها الأولى، وذلك في الحفل الذي أقيم في مسرح ديوان الوزارة بدبي، حيث تم خلال الحفل منح 9 أوسمة للموظفين والعاملين أصحاب الإسهامات المتميزة، وكذلك الإدارات والمناطق وفرق العمل والمشاريع والأفكار الابتكارية ذات الإنجازات.

وشاهد معاليه خلال الحفل الذي حضره الوكلاء ومديرو الإدارات والموظفون، فيلماً تعريفياً عرض جانباً من مسيرة التميز في وزارة تطوير البنية التحتية، ومراحل تأسيس الجائزة، وأهدافها، والمعايير المتبعة.

وتقدم معالي وزير تطوير البنية التحتية بالتهنئة لجميع الفائزين، بالإضافة إلى الإدارات والمعنيين الذين شاركوا في البرنامج ولم يحالفهم الحظ بالفوز بإحدى الجوائز، متمنياً لهم التوفيق فيما هو قادم، ومؤكداً أن الجائزة سيكون لها بالغ الأثر في إحداث نقلة نوعية تطويرية في العمل المؤسسي المتميز والمبتكر في الوزارة، وستساهم في تسليط الضوء على الموظفين أصحاب الابتكارات والإنجازات، كما ستكون حافزاً للموظفين على بذل المزيد من الجهد في السنوات المقبلة، للصعود على المنصة.

وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية، راعي الحفل، أن الهدف من الجائزة تعزيز واستدامة التميز في الأداء المؤسسي وتحقيق النتائج الرائدة وزيادة رقعة الإبداع والابتكار المؤسسي، وتحقيق نتائج ريادية على مستوى الوحدات التنظيمية المرتبطة بنتائج عمل موظفي الوزارة وقياداتها، بالإضافة إلى رفع مستوى أداء القياديين والموظفين المتميزين والمبتكرين وفرق العمل المتميزة وترسيخ أسس وثقافة التميز في جميع نواحي عملهم.

وكرم معالي الوزير الفائزين، وهم المنطقة الشرقية بفئة الإدارة / المنطقة المتميزة، فريق السعادة بفئة أفضل فريق عمل، وفئة أفضل فكرة مبتكرة فازت بها فكرة خفض استهلاك الطاقة، بينما ذهبت جائزة أفضل مشروع ومبادرة مبتكرة لـمشروع الجسر الفولاذي. وقلد معاليه الموظفين الحاصلين على وسام التميز الوظيفي.