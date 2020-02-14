دبي تشهد إطلاق أول مركز للابتكار السياحي في المنطقة

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

أكد هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن القطاع السياحي بالإمارة سيحقق مستويات نمو إيجابية خلال العام الجاري بالتزامن مع استضافة الإمارة لفعاليات إكسبو 2020، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة تلعب دوراً كبيراً في زيادة التدفقات السياحية إلى دبي، لذلك فهي تحرص على الوجود في كل المنصات الإلكترونية المهمة.

وأضاف هلال المري، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح شركة «إكسنتشر»، العالمية أول مركز ابتكار بالقطاع السياحي لها بالعالم في دبي والأول من نوعه في المنطقة، أن استخدام الوسائل التكنولوجية ساعد على الترويج لدبي في العديد من الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا للترويج السياحي في دبي انعكس إيجابياً على التدفقات السياحية.

بيئة عمل شاملة

ويقع المركز في مدينة دبي للإعلام، ويشكل بيئة عمل شاملة تعرض قدرات «أكسنتشر»، عبر مجموعة متنوعة من التقنيات المبتكرة، تشمل «الواقع الممتد»، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وغيرها.

ويتيح المركز للعملاء والشركاء الاستفادة من خبرات أكسنتشر ومعرفتها العالمية، للتعرف على حلول مبتكرة ذكية وقابلة للتطوير، تساعدهم على تحويل أعمالهم وتطويرها في قطاع السياحة، بالاعتماد على العروض التجريبية الخاصة، وجلسات الابتكار والتصميم المشتركة، والنماذج الأولية، وتسليط الضوء على الشركات الناشئة.

وقال نوربيرتو سيبين، مدير تشغيل منتجات أكسنتشر في الشرق الأوسط: تضع أكسنتشر قطاع السياحة على قمة أولويات أعمالها في دول الخليج العربي، لذا فإن إطلاق أول مركز للابتكار السياحي في دبي يأتي للعمل على استقطاب أكثر من 60 مليون زائر للمنطقة سنوياً، حيث أصبح الشرق الأوسط سوقاً رئيسية لقطاع السياحة.

تجربة انسيابية

ومع التوقعات التي تشير إلى استقبال ملايين السياح خلال إكسبو 2020 دبي، فمن الضروري تطوير السفر وتحويله إلى تجربة انسيابية وسلسة، وهو الأمر الذي يتطلب سد الثغرة بين مشغلي أنظمة العمل المستقلين، وتلبية احتياجات العملاء الفريدة والمتطورة.

بدوره، قال خافيير أنجلادا، المدير التنفيذي لأكسنتشر الرقمية في الشرق الأوسط: من خلال مركز دبي للابتكار السياحي، سنسهم بإيجاد فرص مستدامة وقيّمة لتحويل أعمال قطاع السياحة في الإمارات وسائر أنحاء المنطقة.

ويضم مركز «أكستنشر» استوديوهات تركز على التطوير السريع والنماذج الأولية للتطبيقات وتصميم وإنشاء الخدمات الرقمية، ومركزاً للأبحاث، يجمع بين المعرفة وتقنيات البحث المتقدمة للكشف عن اتجاهات الأعمال والرؤى المهمة ضمن القطاع.

من جانبه قال الدكتور خالد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ«أكسنتشر» في السعودية: وفقاً لدراسة أجرتها الشركة عن مساهمة السياحة في ناتج دول المنطقة فيتوقع أن يرتفع إنفاق السياح من 55 مليار دولار عام 2019 إلى 89 مليار دولار عام 2024.

وأضاف أن الدراسة التي ركزت على الإمارات والسعودية وشملت أكثر من 200 رئيس تنفيذي أشارت إلى أن أقل من 7% من العاملين بالقطاع يستخدمون التقنيات الحديثة بشكل فعّال في تطوير أعمالهم.