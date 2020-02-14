سالم القاسمي يكرّم المشاركين في الابتكار

المصدر: (الشارقة - البيان)

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، ظهر أمس في هيئة الشارقة للكتاب، الجهات المشاركة والمتطوعين والداعمين والمشاركين في إنجاح فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، التي أقيمت من 4 إلى 14 فبراير الجاري.

بدأت مجريات الحفل بالسلام الوطني، وقدمت اللجنة المنظمة لشهر الإمارات للابتكار في الشارقة جزيل الشكر وعظيم الامتنان لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .

وشهد شهر الإمارات للابتكار في الشارقة 79 ورشة عمل في مجالات وقطاعات الابتكار، بمشاركة مختلف القطاعات من مؤسسات أكاديمية وعلمية ومؤسسات ودوائر محلية واتحادية وشركات عالمية وخاصة، قدمت عدداً من المشاريع والابتكارات التي من شأنها إيجاد حلول تطويرية .