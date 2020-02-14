«النقل المتكامل» يستعرض مشروعاته

المصدر: (أبوظبي - وام )

يشارك مركز النقل المتكامل - التابع لدائرة البلديات والنقل - في ملتقى أبوظبي الأسري الثاني 2020، الذي يُقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في حديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وتأتي المشاركة - في الملتقى الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى بعد غد - من خلال مدينتين من مدن الملتقى السبع، هما «مدينة الأمن والأمان» و«مدينة السعادة وجودة الحياة». ويستعرض المركز في «مدينة الأمن والأمان» عدة مشروعات من بينها مشروع منظومة سلامة الطلاب في إمارة أبوظبي «برنامج سلامة» والذي سيقوم بتنفيذه بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة. ويتمثل هذا المشروع في تصميم وتطبيق منظومة موحدة ومتكاملة للنقل المدرسي لتحسين مستوى السلامة العامة لنقل الطلاب .