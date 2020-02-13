الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا وقد يتشكل ضباب خفيف شرقاً - صحو إلى غائم جزئياً - تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف و التدريجي.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س على البحر.

البحر: مضطرب صباحا غرباً يصبح متوسط الى خفيف في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

السبت:

الطقس: فرصة ضباب صباحاً على بعض المناطق خاصة الداخلية - صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي في بحر عمان.

الأحد:

الطقس: ضباب صباحاً على مناطق متفرقة - صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: فرصة ضباب صباحاً على بعض المناطق الغربية - صحو إلى غائم جزئياً - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي في بحر عمان.