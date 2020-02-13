رئيس وزراء أثيوبيا يصل إلى الإمارات

المصدر: وام

وصل معالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى البلاد اليوم في زيارة لدولة الإمارات تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

ورحب سموه بضيف البلاد في قاعة كبار الزوار ..وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وأثيوبيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة ..كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد المرافق لمعالي رئيس الوزراء الإثيوبي السيدة الأولى بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية زيناش تياشو ومعالي الدكتورة هيروت كاساو وزيرة الثقافة والسياحة ومعالي أدانش اببي وزيرة العائدات ومعالي موفريحات كامل وزيرة السلام.

حضر مراسم الاستقبال واللقاء سليمان دفوو سفير جمهوورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة وسعادة شهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.