غرفة رأس الخيمة تطلق مهرجان السعادة الثالث

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح تصوير – إبراهيم صادق

أطلقت غرفة رأس الخيمة فعاليات مهرجان السعادة بدورته الثالثة، اليوم، في جزيرتي الحمرا والمرجان، بهدف تعزيز مفهوم السعادة وتجسيده على أرض الواقع من خلال مبادرات تدعم المشاريع الوطنية والشبابية، بالإضافة لعروض الألعاب النارية والفعاليات الترفيهية المتنوعة والحفلات الغنائية في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات على مدى أيام المهرجان والتي تستمر حتى 15 فبراير الجاري.

وقال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، نسعى من خلال مهرجان السعادة تحقيق انطلاقة مثالية في دورته الثالثة، من خلال تنظيم فعاليات وعروض مخصصة للعائلة والسياح لبث روح السعادة والإيجابية في المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مشيراً إلى أن توجيهات سموه كانت وراء نجاح المهرجان في دوراته السابقة خلال العامين الماضيين بنشر السعادة والإيجابية.