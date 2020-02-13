400 مواطن يستفيد من خدمة طبيب لكل مواطن

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

وصل عدد المستفيدين من خدمة طبيب لكل مواطن في هيئة الصحة بدبي منذ إطلاق الخدمة في اكتوبر ولغاية الآن إلى 400 مواطن.

كما بدأت خدمة طبيب لكل مواطن بتوصيل الأدوية لمنازل المرضى بالتعاون والتنسيق مع إدارة الصيدلة ضمن مبادرة دوائي للتسهيل على المواطنين وتجنيبهم التنقل والانتظار في صيدليات الهيئة للحصول على الدواء.

وقال الدكتور أسامة الشيخ، إخصائي طب الأسرة في عيادة طبيب لكل مواطن بأن الهدف من إطلاق هذه الخدمات هو إسعاد المواطنين والوصول إلى مجتمع صحي وآمن حسب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " تماشيًا مع البند الخامس من وثيقة الخمسين.