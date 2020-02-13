الإمارات الأولى عالميا في 5 مؤشر ات لخدمات الكهرباء والصرف الصحي

المصدر: أبوظبي -عبد الحي محمد

حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في 5 مؤشرات منها ثلاثة تتعلق بالوصول إلى الكهرباء، والحصول على توصيل الكهرباء، وموثوقية نظام إمداد الكهرباء، ومؤشران بجودة الصرف الصحي والوصول إلى خدمات الصرف الصحي وفقا لتقارير صادرة من معهد ليجاتم في بريطانيا، ومعهد أنسياد في فرنسا.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة أمس على أن تحقيق دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والصناعة المركز الأول في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية يشكل إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل الدولة والوزارة الحافلين بالإنجازات التي نفتخر ونعتز بها والذي يؤكد ريادتنا في قطاع الطاقة والمياه العالمي.

ونوه معاليه إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تواصل الوزارة بجد ومثابرة والتعاون المشترك مع شركائنا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف "مئوية الإمارات 2071"، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

وأعرب عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن سعادته بالإنجازات التي حققتها وزارة الطاقة والصناعة في مؤشرات التنافسية في العام 2019 وتبوآ دولة الإمارات المراكز العالمية الأولى في العديد من المؤشرات الحيوية مثل مؤشر الوصول إلى الكهرباء، مؤكدا على أن هذا الإنجاز يعد بمثابة ثمار سنوات من الاستثمار الجدي التي التزمت به القيادة الرشيدة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تجاه بناء وتطوير البنية التحتية لخدمات الكهرباء والمياه المقدمة للأفراد والمؤسسات في الدولة، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية 2071 بأن نصبح أفضل دول العالم في كافة المجالات."

وأكدت وزارة الطاقة والصناعة اليوم أن معهد ليجاتم بالمملكة المتحدة أصدر تقرير مؤشر الازدهار 2019 كاشفا عن حصول الإمارات على المركز الأول عالميا في 3 مؤشرات وهي مؤشر الوصول إلى الكهرباء، ومؤشر سهولة الحصول على توصيل الكهرباء ومؤشر موثوقية نظام إمداد الكهرباء. كما أكدت وزارة الطاقة والصناعة حصول الإمارات على المركز الأول عالميا في مؤشرين يتعلقان بالصرف الصحي أولهما مؤشر "جودة الصرف الصحي" ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2019 الصادر من معهد "انسياد INSEAD" في فرنسا. ، والثاني مؤشر الوصول الى خدمات الصرف الصحي حيث حصلت فيه الإمارات على نسبة 100%.

يذكر بأنه يوجد في الدولة 98 محطة معالجة مياه الصرف الصحي تتوزع في جميع مدن ومناطق الدولة وبلغت كمية المياه المعالجة 736 مليون متر مكعب تم إعادة استخدام 74% منها في الزراعة التجميلية والقطاع الصناعي.