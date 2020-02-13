البسطي: جهود كبيرة للارتقاء بخدمات دبي إلى العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوين عبر حسابه على «تويتر»: «يوم استثنائي في #ملتقى_حمدان، التقى فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بفريق عمله في #حكومة_دبي، جهود كبيرة يبذلها الجميع للارتقاء بخدمات دبي إلى مصاف المدن الأكثر ريادة في العالم. تهانينا للجميع ومبروك لدائرة التنمية الاقتصادية».

وأضاف، بمناسبة تسليم «راية برنامج حمدان للحكومة الذكية» لاقتصادية دبي: «نظمنا #ملتقى_حمدان في the lodge مشروع مبتكر جديد يديره شباب إماراتي طموح يهدف إلى خلق منصة للشباب المبدعين.. تمنياتنا لهم بالتوفيق».

ولي عهد دبي يسلم "راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية" لاقتصادية دبي