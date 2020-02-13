المري: «راية حمدان» تعزز التنافسية لمواكبة الحاضر والمستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

ثمّن معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وجهوده الرامية إلى تطوير أدوات العمل الحكومي بما يضمن تقديم خدمات بجودة عالية للمتعاملين تحقق لهم السعادة وتلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.

وأكد معالي اللواء المري أنهم يسترشدون برؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكثيف الجهود وتوحيدها لتحقيق مخرجات تلبي تطلعات الحكومة نحو التحول إلى المدينة الأكثر سعادة في العالم، مستشهداً بمقولة سموه «إن تحقيق سعادة المتعاملين، تمثل الهدف الأسمى للعمل الحكومي».

ولي عهد دبي يسلم "راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية" لاقتصادية دبي