القمزي: الفوز بـ «الراية» وسام شرف لمواصلة التميز

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

قال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لــ «البيان»: إن الفوز بـ «راية حمدان»، وسام شرف لنا، يضع على كاهلنا المزيد من المسؤوليات لمواصلة مسيرة التميز والابتكار، التي أطلقناها منذ سنوات، للحصول على هذا التقدير المستحق.

وتقدم القمزي بالشكر والعرفان لمركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على جهودهم الحثيثة والمخلصة خلال مختلف راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

وأضاف: سنعمل على التوافق التام مع المحاور الرئيسة التي انطلقت منها هذه الجائزة، وذلك من خلال حرصنا على الاستماع إلى أصوات المتعاملين، وتوفير المنصات الفاعلة لتقديم أفضل الخدمات، واتباع نهج شامل، لرفع مؤشرات السعادة والأداء.

ولي عهد دبي يسلم "راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية" لاقتصادية دبي