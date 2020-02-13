شرطة الشارقة تطلع وفداً من «شؤون الوزراء» على تجربتها باستشراف المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، بمقر إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، وفد الأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء، برئاسة فيصل أحمد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دعم مجلس الوزراء، بهدف الاطلاع على تجربة شرطة الشارقة في استشراف المستقبل، وتبادل الخبرات العلمية لدعم القرار، وذلك بحضور العميد الدكتور خالد الحمادي مدير إدارة المركز، والعقيد علي الذباحي نائب مدير الإدارة، والمقدم عبدالله المليح رئيس قسم البحث العلمي، والدكتور نواف الجشعمي عضو فريق الاستشراف بشرطة الشارقة.

ورحب نائب قائد عام شرطة الشارقة، بأعضاء الوفد الزائر، مشيداً بالتعاون والتواصل بين شرطة الشارقة والأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء لتبادل الخبرات والمعارف، مؤكداً على أهمية تكرار مثل هذه الزيارات، تحقيقاً للأهداف المشتركة بين الجانبين، والتي تدعم العمل المشترك بينهما لتحقيق رؤاهما وتطلعاتهما في مجال البحث العلمي واستشراف المستقبل.

واستعرض الاجتماع المشترك تجربة القيادة العامة لشرطة الشارقة في استشراف الحالة الأمنية لإمارة الشارقة 2030، ودور مركز بحوث الشرطة في دعم اتخاذ القرار. وأثنى أعضاء الوفد على براءتي الاختراع المقدمة من مركز البحوث بشرطة الشارقة، في استشراف المستقبل.