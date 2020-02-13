%98 الفصل في القضايا بـ«قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

سجلت دائرة القضاء أبوظبي، إنجازاً كبيراً في نسب الفصل في القضايا خلال عام 2019، بلغت 98%، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2.7% وذلك بالمقارنة مع عام 2018 الذي بلغت فيه 95.3%.

وتعكس تلك النسبة، نجاح محاكم أبوظبي من المحفاظة على نسبة فصل في الدعاوى تفوق الـ 95%، حيث بلغت نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية 99% في عام 2019، مقابل 95.8% في عام 2018، وارتفعت في المحاكم الاستئنافية من 92.4% في عام 2018 إلى 96% في عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 5%، فيما وصلت نسب الإنجاز في محاكم النقض إلى 95%.

وفقد نظمت دائرة لقضاء أبوظبي أمس، الملتقى الإعلامي الـ 67، تحت عنوان «دائرة القضاء.. ملف الإنجاز السنوي 2019»، وذلك بحضور عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المؤسسي في دائرة القضاء في أبوظبي، وعوض محمد الحميري رئيس قسم التخطيط والأداء بإدارة التخطيط الاستراتيجي بالدائرة، وسلطان محمد المرزوقي أخصائي جودة بإدارة التخطيط الاستراتيجي بالدائرة.

مقيد

وأشارت المؤشرات الإحصائية لدائرة القضاء أبوظبي إلى أن عدد الدعاوى المقيدة في عام 2019 بلغت 284 ألفاً و909 دعاوى، واستحوذت المحاكم الابتدائية على العدد الأكبر بواقع 189 ألفاً و462 دعوى، ثم دوائر التنفيذ بواقع 31 ألفاً و524 دعوى، تليها محاكم الاستئناف بواقع 29 ألفاً و87 دعوى، ثم التوفيق والمصالحة بواقع 15 ألفاً و304 دعاوى، بالإضافة إلى 14 ألفاً و494 قيدتها دوائر التوجيه الأسري، فيما نظرات محاكم النقض في 5038 دعوى.

أما فيما يتعلق بالفترات الزمنية لمدة نظر الدعوى وصدور الحكم، فقد أشارت الإحصائيات إلى تسجيل المحكمة ارتفاعاً في نسب الدعوى المحكومة في أقل من 90 يوماً، حيث ارتفعت النسبة من 68% في عام 2018 إلى 75% في عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 7%.

«QR Code»

ونوه عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المؤسسي في دائرة القضاء في أبوظبي إلى أن الدائرة أطلقت مؤخراً، نظام الأحكام النموذجية الرقمية، والذي يتيح عبر استخدام، رمز الاستجابة السريعة (QR- Code)، توفر خصائص ومميزات للمتقاضين تمكنهم من فهم الأحكام وكيفية التعامل معها، وترجمتها إلى 5 لغات عالمية، مشيراً إلى أن النظام، يعد خطوة رائدة، تثري منظومة العمل القضائي، ويضاف إلى سجل الإنجازات الحافل في دائرة القضاء، بما يعكس حرصها على تحقيق الريادة والتميز، من خلال تنفيذ المبادرات النوعية وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية أمام جمهور المتعاملين.

مواصلة

وقال عبد الله سيف زهران: إن الجهود تطوير خدمات الدائرة، ستتواصل بما يمكن المتعاملين من الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية، والتي وصلت إلى 80% من إجمالي الخدمات التي تقدمها الدائرة، الأمر الذي يرسخ المبادرات التي تصب في توفير الوقت والجهد ويحقق سهولة الحصول على الخدمات بيسر ومرونة، وذلك في ظل استراتيجيات مدروسة تضمن تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية.

وتابع: من هذا المنطلق، تعكف الدائرة على تنفيذ 47 مشروعاً تقنياً و6 مشاريع إنشائية، تدعم تطوير منظومة العمل في الدائرة، بما يتوافق مع عام الاستعداد لخمسين الإمارات وخطط الاستراتيجية للدائرة، عبر منظومة تطويرات للأنظمة الذكية والتوسع في إنشاء المباني الخدمية.

أرقام

وأظهرت النتائج والمؤشرات الإحصائية المعروضة، حجم الإنجاز المحقق، وبلغة الأرقام نجد أن المحكمة العمالية، قد سجلت ارتفاعا في معدل الفصل بلغ 29% بالمقارنة مع عام 2018، حيث أوضحت المؤشرات بأن الربع الرابع من عام 2019 شهد إنجاز 90% من القضايا خلال الفترات الزمنية المحددة، فيما شهدت الفترة ذاتها من عام 2018، تسجيل نسبة إنجاز بلغت 61%.

وعلى صعيد مؤشرات التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها دائرة القضاء أبوظبي، فقد وصلت الدائرة إلى نسبة 80% في مؤشر الخدمات المحولة إلكترونياً، والتي يتم تقديمها عبر التطبيقات الذكية، والأكشاك الذكية، والموقع الإلكتروني للدائرة، والتي تم من خلالها إجراء نحو 240 ألف معاملة إلكترونية خلال عام 2019.

الكاتب العدل

وصل عدد المعاملات في الكاتب العدل، خلال العام الماضي إلى نحو 117 ألفاً و770 معاملة، مقابل 109 آلاف و560 معاملة في عام 2018، حيث يختص الكاتب العدل بتحرير وتصديق المحررات والعقود باختلاف أنواعها لتكتسب الحجية الرسمية، مثل الوكالات بأنواعها كافة والإقرارات والشراكات والبيع والتنازل.