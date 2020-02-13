الشعفار يتفقّد تدريبات تمرين «أمن الخليج العربي 2»

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المشتركة لتمرين أمن الخليج العربي 2، أمس، جانباً من تدريبات التمرين التعبوي، والجارية حالياً في أكاديمية دبي. واطلع وكيل الوزارة يرافقه قادة الفرق المشاركة، وأعضاء من اللجنة العليا للتمرين على سير ومجريات التدريبات الجارية وتفقد الوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة، واحتياجاتها حين اجتمع مع رؤساء الوفود، كما شاهد تطبيقات للفرضيات التي يتضمنها التمرين.

أسس ومعايير

من جانب آخر، عرضت لجنة المقيمين للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2»، في اجتماع لها برئاسة العميد خالد الشامسي رئيس اللجنة، محاور التقييم والمعايير والأسس وفق الأداء المؤسسي التي تعمل عليها بهدف وضع رؤساء الفرق والعناصر المشاركة في النقاط الرئيسية التي تعزز من الاستفادة القصوى من التمرين، وذلك للاطلاع من قبل جميع الفرق المشاركة.

واستعرضت اللجنة التي تضم ضباطاً من كافة الاختصاصات الفنية والشاملة لكل الفرق المشاركة، معايير التقييم والحوكمة وجودة الأداء المطلوب، وذلك وفق خطة التقييم المعتمدة التي ترتقي إلى أفضل المستويات العالمية المطبقة في التمارين المشتركة ذات الطبيعة الأمنية.

وستعرض اللجنة في نهاية التمرين تقريرها النهائي المستند إلى متابعة يومية لفعاليات التمرين ومناقشة ومتابعة مع كافة العناصر والفرق، بحيث ترصد التحديات وتعمل الفرق على فرص التحسين وتطوير الأداء والارتقاء بالعمل الشرطي بصورة مؤسسية مستدامة.