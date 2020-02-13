تعاون قضائي بين النيابة العامة ومحاكم دبي

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعها الثاني للفريق المشترك مع محاكم دبي، برئاسة كل من المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد والقاضي المستشار عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، وبحضور أعضاء الفريق المشترك من الجهتين، بهدف بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود لتحقيق الفاعلية في العمل القضائي والمؤسسي.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية المشتركة، حيث تم الاطلاع على مراحل مشروع الملف الذكي للدعوى الجزائية، وضمان انتقال ملف الدعوى الجزائية إلكترونياً من النيابة العامة إلى المحكمة.