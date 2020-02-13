تنسيق أمني بين شرطة دبي ونظيرتها الهولندية

المصدر: (دبي - البيان)

استقبلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من الشرطة الهولندية برئاسة اللواء هينك بريل رئيس قسم الاستخبارات، واللواء اندي كاخ رئيس قسم التحريات والبحث الجنائي، وذلك لمناقشة أوجه التعاون على المستويين المحلي والدولي في القضايا المشتركة بالجرائم والقبض على المجرمين.

وكان في استقبال الوفد الزائر من شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ونائبه لشؤون البحث والتحري العقيد محمد أهلي، والعقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام لشؤون البحث الجنائي، والعقيد طارق هلال السويدي، مدير إدارة المطلوبين بالوكالة.