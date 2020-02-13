شرطة رأس الخيمة تتسلّم شهادتَي أيزو

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تسلم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور نائب القائد العام، والمدراء العامين ونوابهم، شهادتي الجودة ISO/IEC 2000-1:2018 في إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC27001-2013 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، من شركة SGS.

وقال اللواء علي بن علوان: إن حصول القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة كأول قيادة شرطية على شهادة «الأيزو» في مجال إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات إلى جانب حصولها على شهادة الأيزو في نظام إدارة أمن المعلومات يشكل نجاحاً جديداً، وخطوة رائدة في مجالات العمل الاستراتيجي الشرطي، الذي تسعى شرطة رأس الخيمة من خلاله إلى تحقيق التميز الدائم بما يصب في تحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية، لتقديم أفضل مستويات الخدمة للجمهور الداخلي والخارجي والوصول لأعلى درجات رضا المتعاملين.

وأكد النعيمي، تقديره لجهود منتسبي شرطة رأس الخيمة، الحريصين دائماً على حصد الإنجازات وتحقيق النجاحات المتواصلة في مختلف مواقع العمل مما يسهم في تعزيز المكانة المتميزة لشرطة رأس الخيمة ويدفعها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال العقيد الدكتور محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة: إن الحصول على شهادة الجودة في إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات كنتيجة طبيعية للعمل ضمن أعلى المعايير العالمية في هذا الجانب سيسهم في تعزيز، ريادة القيادة العامة في مجال التحول الرقمي والذكي، وتحسين رضا وإسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة وتطوير الحافز الذاتي لدى الموظفين، في الوقت الذي سيدفع به الحصول على شهادة الأيزو في إدارة نظام أمن المعلومات إلى رفع مستوى حماية المعلومات والبيانات، وتقديم الخدمات على درجة عالية من الكفاءة والتميز.