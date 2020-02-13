23 ملياراً أرباح بنوك دبي وأصولها 1.16تريليون

المصدر: دبي ـ رامي سميح

حققت بنوك دبي الخمسة المدرجة، أرباحاً قياسية، بعدما زادت إلى 23.14 مليار درهم في 2019، بنمو 26.7 %، مقابل 18.27 مليار درهم في 2018.

وبحسب مسح «البيان»، تخطت أصول البنوك الخمسة حاجز تريليون درهم، لتصل إلى 1.162 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 940 ملياراً في نهاية 2018، بنمو 23.6 %.

ووفق المسح، جاء بنك الإمارات دبي الوطني في الصدارة، بعدما تخطت أرباحه، حاجز 14.5 مليار درهم، بنمو 44 %، وحل بنك دبي الإسلامي ثانياً، بأرباح 5.1 مليارات درهم، بنمو 2 %، فيما جاء بنك المشرق ثالثاً، بأرباح 2.13 مليار، بنمو 3.4 %، يليه رابعاً «دبي التجاري»، بأرباح 1.4 مليار درهم، بزيادة 20.5 %.

ونمت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، المتضمنة في نتائج «الإمارات دبي الوطني»، 14.8 %، إلى 1.06 مليار درهم في 2019.