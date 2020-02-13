85 % سد الفجوة المعرفية لـ«موارد محاكم دبي» 2019

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، ممثّلة بقسم إدارة المعرفة بمحاكم دبي، أن أفضل الإدارات التي حصلت على أعلى درجات قياس نسبة الفجوة المعرفية كانت إدارة الموارد البشرية، التي بلغت نسبة سد الفجوة فيها (85%) للعام 2019، ومن ثم إدارة خدمات القضايا، حيث بلغت نسبة سد الفجوة بها (82%).

وقامت آمنة صالح المدني، رئيس شعبة المعرفة الخارجية، ومدير المشروع، بعرض معايير التقييم، التي يجري الفريق عمله على أساسها، والتي تشمل الجوانب الفنية، والتقنية، والإدارية، المُقدمة من مختلف الوحدات التنظيمية، والهادفة إلى تحقيق توجهات خطة دبي الاستراتيجية، في تحقيق استدامة المعرفة بين العاملين، وتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح خليفة المحرزي، رئيس المعرفة في محاكم دبي، أن النموذج يتضمن 7 مراحل أساسية، هي: «تحديد الفجوة المعرفية، وأفضل الممارسات المعرفية، وأفضل المشاريع المشتركة مع الشركاء، ووسائل نقل المعرفة، وطرق توثيق المعرفة، وطرق قياس النتائج، وكيفية تحقيق الاستدامة المعرفية».