806 تمارين إخلاء وهمي نفذها «مدني أبوظبي» 2019

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، ممثلة في إدارة المراكز والعمليات 806 تمارين إخلاء وهمي خلال السنة الماضية 2019. وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، أن التمارين ركزت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعوية التي تسهم بشكل فعال في رفع الجاهزية لعناصر الدفاع المدني وقياس سرعة الاستجابة ومدى جهوزية المؤسسات المشاركة في عمليات الإخلاء الوهمية في حالات الطوارئ خلال حالات الطوارئ في أسرع وأعلى درجات الكفاءة وفق أحدث وأرقى معايير الوقاية والسلامة.

وقال، إن الإدارة نفذت هذه التمارين منها 326 تمريناً في أبوظبي و383 تمريناً في العين و97 تمريناً في الظفرة.