125 ألف لاجئ في اليونان يستفيدون من المساعدات الإغاثية لـ«الهلال»

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياتها الإغاثية بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، للتخفيف من تداعيات فصل الشتاء على حياة اللاجئين في اليونان، الذين يواجهون ظروفاً مناخية صعبة.

وقامت الهيئة عبر وفدها الذي وصل مؤخراً إلى العاصمة اليونانية أثينا، بتوزيع المعونات الشتوية على اللاجئين والمتأثرين من الظروف المناخية الراهنة، والتي يستفيد منها 125 ألف شخص.

واشتملت المعونات على المستلزمات الشتوية، التي تضمنت أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والطرود الغذائية، لحماية اللاجئين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة، والتخفيف من تفشي أمراض الشتاء بين اللاجئين، خاصة الأطفال.

وتم توزيع المساعدات على اللاجئين في مخيمي الهيئة بمنطقتي لاريسا وريتسونا، إلى جانب عدد من المخيمات الأخرى المنتشرة على الساحة اليونانية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «أن الهيئة واصلت برامجها الإغاثية وتحركاتها الميدانية تجاه اللاجئين والمتأثرين عموماً من تقلبات الطقس في اليونان، بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

مشيراً إلى أن سموه يتابع الظروف المناخية السائدة الآن في عدد من الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتداعياتها على اللاجئين داخل المخيمات وخارجها، لذلك جاءت توجيهات سموه بتقديم أفضل الخدمات التي تقي اللاجئين من تداعيات البرد وأعراضه الصحية».

وقال الفلاحي: «إن الهيئة مدركة للآثار الإنسانية السيئة التي قد تترتب على نقص مواد التدفئة، ومستلزمات الشتاء، خاصة وأن مخيمات اللاجئين توجد في مناطق بين لبنان وسوريا، تشتهر ببرودتها وتقلبات طقسها، مشيراً إلى أن خطة هيئة الهلال الأحمر في هذا الصدد تستهدف توسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الشتوية في مخيمات اليونان».

دور محوري

وأكد أمين عام الهلال الأحمر أن الهيئة تضطلع بدور محوري في إغاثة ومساندة اللاجئين السوريين في عدد من الدول، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي بادرت منذ الوهلة الأولى للأحداث في سوريا بالوقوف بجانب المتأثرين ومساندتهم على تجاوز ظروفهم الإنسانية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من البرامج الإنسانية في المجالات الإغاثية الصحية والمعيشية والإيوائية للاجئين.

المير الغذائية لـ100 أسرة

وزع أشبال الهلال الأحمر من روضة الجيمي المير الغذائية على 100 أسرة متعففة بالتنسيق مع مركز توزيع المواد الغذائية ببلدية العين في مقر مكتب الهلال الأحمر بالعين، وذلك في إطار مشاركة الأشبال في برنامج دعم الأسر المتعففة ورعايتهم ضمن الدورة الـ 6 لجائزة عون للخدمة المجتمعية التي تشارك فيها المدارس والجامعات على مستوى الدولة.

وتهدف جائزة عون للخدمة المجتمعية إلى تعزيز روح العمل التطوعي وغرس المسؤولية المجتمعية في نفوس النشء.