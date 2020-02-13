«كهرباء دبي» تكرّم الشركاء من الاستشاريين والمقاولين

المصدر: دبي - البيان

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شركاء الهيئة من الاستشاريين والمقاولين، بحضور مسؤولي الهيئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات الاستشارية وشركات المقاولات. وأثنى معالي الطاير على شركاء الهيئة من الاستشاريين والمقاولين، مثمناً دورهم في تحقيق هيئة كهرباء ومياه دبي لإنجازات عالمية، تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الرشيدة للدولة.

وقال معالي الطاير في كلمته خلال حفل التكريم: «لطالما كان التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة في مسيرة تطور دبي التي رسخت مكانتها كنموذج متميز يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار، فكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «القطاع الخاص لاعب رئيسي في تعزيز مسيرة التنمية وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً»، ونعمل في الهيئة في إطار هذه الرؤية وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن بيئة محفزة تضمن فرصاً استثمارية هائلة ومتكافئة للجميع وفق أعلى معايير الشفافية، لترسيخ شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية».