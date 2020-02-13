حملة توعية في أسواق المواشي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل أمس حملة مكثفة للتوعية بمتطلبات الأمن الحيوي في أسواق المواشي ومسالخ اللحوم الحمراء بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وتعزيز ركائز الصحة العامة من خلال الوقاية من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وتسعى الهيئة إلى إحكام الرقابة على أسواق المواشي والمسالخ وضمان التزامها باشتراطات منشآت بيع الأغنام والإبل والأبقار في أسواق المواشي في إمارة أبوظبي وفقاً للتعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن ضوابط عمل هذه المنشآت، والهادف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي في الإمارة.

ووفقاً للتعميم تلتزم منشآت بيع الأغنام والإبل والأبقار في أسواق المواشي في إمارة أبوظبي بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط التجاري من الهيئة وتوفير شهادة صحية صادرة من عيادة بيطرية حكومية، وذلك للسماح بدخول الحيوانات إلى أسواق المواشي، بالإضافة إلى منع دخول الحيوانات المستوردة والمحلية المصابة بالقراد أو بأي طفيليات خارجية إلى أسواق المواشي حتى لو كانت مصحوبةً بشهادة صحية بيطرية.

نهج

وقال الدكتور محمد الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة: تأتي هذه الحملة بهدف التعريف بمتطلبات الأمن الحيوي كنهج استراتيجي متكامل لتحليل وإدارة المخاطر المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان والتعريف بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها، فضلاً عن الاطلاع على الأنظمة والتشريعات الخاصة بتطبيق متطلبات الأمن الحيوي في أسواق المواشي والمسالخ والتعريف بالممارسات الجيدة التي يجب اتباعها من قبل العاملين وأصحاب الحظائر في أسواق المواشي والمسالخ.