12246 إجراءً توعوياً لملاك المساكن والمزارع والعزب في الوثبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، حملة توعوية أسفرت عن تقديم (12.246) إجراءً توعوياً بقوانين البلدية إلى ملاك المساكن والمزارع والعزب والقاطنين في جميع مناطق اختصاص المركز وهي: الختم، ومنطقة بني ياس شرق، وبني ياس غرب، والمعزز، والشامخة، والشوامخ، والوثبة الجنوبية، والنهضة العسكرية، واستمرت طوال شهر يناير 2020، وستبقى أهدافها مستمرة طوال العام الجاري.

وهدفت الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بجميع قوانين المخالفات التي من شأنها أن تشوه المظهر الجمالي العام لمدينة أبوظبي، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتجنب ذلك، وحثهم على الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي وعدم مخالفتها، مما ينعكس بصورة إيجابية على مظهر المدينة، تحقيقاً لاستراتيجية الحكومة الرشيدة ورؤية ورسالة البلدية في الحفاظ على الممتلكات والمكتسبات.

وحرص طاقم العمل الميداني من قسم التفتيش العام بمركز بلدية الوثبة، خلال الحملة، على توعية أفراد المجتمع بجميع بنود المخالفات والقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للحفاظ على المظهر العام، حيث قدموا للملاك والسكان وأفراد المجتمع (12.246) إجراءً توعوياً وشرحاً مبسطاً عن قانون البناء، وقانون إشغال الوحدات السكنية، وقانون لائحة الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة، وكذلك قانون لائحة الحفاظ على الحوائط والجدران، بالإضافة إلى قانون لائحة المركبات المهملة، وقانون لائحة الأطباق اللاقطة.

ضوابط

وشهدت الحملة 274 إجراءً توعوياً بلائحة تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين وتوضيح أهم ضوابط إشغال الوحدات السكنية ومواصفاتها وعدد شاغليها، و3624 إجراءً توعوياً بلائحة الحفاظ على المظهر العام والصحة والمنشآت السكينة والحفاظ على الأماكن العامة.

وقام طاقم العمل الميداني من إدارة الرقابة والتفتيش بمركز بلدية الوثبة بـ 138 إجراءً توعوياً بلائحة الحفاظ على الحوائط والجدران بهدف الحفاظ عليها على من الكتابة وكل ما يشوه مظهرها وينعكس بالسلب على المظهر العام للمدينة.