إطلاق نسخة جديدة من برنامج فرسان التسامح للقادة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة التسامح بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم النسخة الجديدة من برنامج فرسان التسامح والتي تم تخصيصها للقادة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بأبوظبي، والتي ضمت 25 مديراً تنفيذياً ومديراً.

وتناول البرنامج في نسخته الجديدة على مدار يومين، تراث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان وسيظل رمزاً بارزاً في التسامح ليس في الإمارات فقط، وإنما على المستوى العالمي أيضاً.

وحول أهمية التعاون بين زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة التسامح، أشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالدور الكبير الذي تقوم به قيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز قيم التسامح محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً أن دولة الإمارات تجسّد في ظل قيادتنا الحكيمة واحةً للتسامح والتضافر في عالم يشهد صراعات وتوترات متزايدة وتصاعد في حدة الانقسامات.

وأثنى سموّه على الجهود المخلصة والنشاط الدؤوب لوزارة التسامح، وعلى رأسها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والدور الكبير الذي يقوم به في مجال تعزيز التسامح.

كما أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان حرص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يُعزز من قدرات كوادر المؤسسة في مختلف المجالات ويُسهم في فتح آفاق المستقبل أمامهم، وأهمية مشاركة قادة «زايد العليا» التي تضم 25 مديراً تنفيذياً ومديراً في برنامج «فرسان التسامح».

ومن جانبه أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالجهود المخلصة والدور الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في دعم ورعاية وتقديم خدمات متطورة لأصحاب الهمم واستثمار الموارد والطاقات في بيئة عمل إيجابية لتمكين هذه الفئة المهمة في المجتمع تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً بما يناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم، معبراً عن سعادته بالتعاون القائم بين وزارة التسامح وزايد العليا لأصحاب الهمم، والذي يركز على تعزيز قيم التسامح إلى جانب الدور الإنساني البارز الذي تطلع به المؤسسة في مجال عملها المجتمعي.

وأكد معاليه أن التسامح في الإمارات جزء لا يتجزأ من القوة الناعمة للدولة، ويقوم على الحوار بين الجميع بحيث يعتادون على تبادل الأفكار والمعلومات والاستماع باحترام إلى أفكار وآراء الآخرين والعمل على التعايش معهم في صداقة وأخوة وسلام، وانطلاقاً من هذه المعاني السامية نظمت وزارة التسامح برنامج فرسان التسامح.

معرض

وخلال تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لبرنامج فرسان التسامح للقادة افتتح معاليه المعرض الفني الذي يضم عددا من اللوحات الفنية التي أبدعها أصحاب الهمم من أبناء مؤسسة زايد الإنسانية العليا لأصحاب الهمم .

حضر الافتتاح .. الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.