ذياب بن محمد بن زايد: ملتقى «أبوظبي الأسري» فرصة حقيقية للمشاركة وتبادل الأفكار المبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.. افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، فعاليات «ملتقى أبوظبي الأسري الثاني» تحت شعار «الأسرة والذكاء المجتمعي» الذي يعقد في حديقة أم الإمارات في أبوظبي ويستمر حتى 16 الحالي.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إن الملتقى يعد أكبر منصة أسرية مجتمعية تجمع المؤسسات الحكومية بأفراد الأسرة والمجتمع من مواطنين ومقيمين، وهو فرصة حقيقية للمشاركة المجتمعية وتبادل الأفكار المبتكرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، إضافة إلى التعرف على احتياجات أفراد الأسرة والمجتمع من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لهم الدولة من خلال الجهات الحكومية.

وأكد سموه أهمية التعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل خدمة الأسرة والمجتمع والاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة لمواصلة مسيرة التنمية في الدولة.

حضر إطلاق فعاليات الملتقى الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية وبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي واستثمار طاقات المجتمع وتعزيز التلاحم المجتمعي والتعريف بالخدمات الحكومية الجديدة والمطورة الموجهة لأفراد الأسرة والمجتمع كافة وتسهيل عملية الوصول إليها وبناء علاقة أساسها الثقة والاحترام والمصداقية بين الأسرة والمؤسسات الخدمية المختلفة، إضافة إلى إبراز قدرات أصحاب الهمم والاستفادة من خبرات واستشارات كبار المواطنين وتوظيفها في خدمة المجتمع وتسليط الضوء على القيم المجتمعية.

كما يستهدف الملتقى تعزيز نظام الحماية الاجتماعي في إمارة أبوظبي واستدامته من خلال دعم قدرات الأسر وتأهيلها لتكون شريكاً استراتيجياً فاعلاً في إدارة المخاطر الاجتماعية التي تواجهها بكفاءة وفاعلية ودعم المبدعين الفائزين في جوائز برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، إضافة إلى اكتشاف رواد الأعمال المبدعين في المجتمع.

وينقسم ملتقى أبوظبي الأسري الثاني إلى سبع مدن اجتماعية أسرية وهي: مدينة الذكاء المجتمعي، ومدينة السعادة وجودة الحياة، ومدينة التميز والابتكار، ومدينة الصحة واللياقة، بجانب مدينة الثقافة والفنون، ومدينة الأمن والأمان، ومدينة الدعم والاستثمار، إضافة إلى المسرح الكبير الذي سيشهد عدداً من الحفلات الغنائية والفعاليات الأنشطة الأسرية المتنوعة.