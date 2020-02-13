«الاتحادية للشباب» تستعرض أبرز مشار يع 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب أول اجتماع له في 2020، وذلك في مقر مركز أبوظبي للشباب، حيث تم مناقشة استراتيجية المؤسسة الاتحادية للشباب للعام الجاري، واستعراض أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وأبرز المشاريع للعام 2020، بما يتماشى مع توجهات عام الاستعداد للخمسين والأجندة الوطنية للشباب، ومستهدفات «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»، ودور المؤسسة الاتحادية للشباب في الاستثمار في طاقات شباب الوطن من خلال بناء شخصيتهم وتطوير البيئة المُثلى لاحتضان مواهبهم وإشراكهم في كل مناحي وقطاعات مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

وحضر الاجتماع معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وأعضاء المجلس، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني جمعة الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، ومها القرشي عضو مجلس الإدارة.

رؤية

وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «تشهد الإمارات بفضل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة نشاطاً كبيراً بالتزامن مع استعدادات الدولة لرسم المستقبل خلال السنوات الخمسين المقبلة في مختلف القطاعات، ما أسهم في توفير فرص طموحة تواكب تطلعات فئة الشباب من خلال توظيف قدراتهم وإمكاناتهم، والمساهمة في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في تصدر المراكز الأولى على مستوى العالم في العديد من المجالات».

ورحّبت معالي شما المزروعي بأعضاء مجلس الإدارة، مثمنة جهودهم في تشجيع الشباب للمضي قدماً في بناء مستقبل الإمارات في مختلف قطاعات الدولة، وتعزير دورهم للمساهمة في خدمة الوطن. وأكدت معاليها أن عمل المؤسسة الاتحادية للشباب ينطلق من إيمان قيادتنا الرشيدة بأن الشباب هم الطاقة الحقيقية لدولة الإمارات، ومحركها الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت: «هدفنا تمكين الشباب في مختلف قطاعات الدولة، وإشراكهم في نهضة وازدهار الإمارات، وسنواصل العمل مع مجالس الشباب في كل أنحاء الدولة، على وضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية، بما يضمن توافق أهداف وخطط أنشطتهم مع استراتيجيات الدولة في مجال الشباب».

جهود

قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «لا تدخر قيادتنا الرشيدة مجهوداً إلا وتقدم من خلاله الدعم لشباب الوطن الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم قادرون على مواصلة مسيرة البناء والعطاء من أجل خدمة وطننا الغالي، وهو النهج الذي نشأنا عليه ونلتزم به نحو مئويتنا».