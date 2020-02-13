«حميد الخيرية» توظّف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأسر المتعفّفة

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، الخدمة الذاتية بتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأسر المتعففة، في معرض «أسبوع الابتكار» ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، المُقام في مركز شباب عجمان، تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين».

وقالت الشيخة عزة النعيمي إن هذا المشروع المبتكر يأتي انتهاجاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، في دعم وخدمة الأسر المتعففة، وتوفير كل ممهدات الحياة الكريمة لهم، وتسهيل تقديمهم لطلبات المساعدة عبر الخدمة.

وذكرت أن مؤسسة حميد الخيرية تعد أحد المراكز التي تحمل على عاتقها مسؤولية العمل الخيري بطرق فعّالة ومبتكرة، حتى تصل إلى كل متعفف، الأمر الذي أوجب عليها أن تجتهد بابتكار مبادرات تقدم لهم العون والمساعدة، مع الحفاظ على كرامتهم.

وأشارت إلى أن الخدمة الذاتية جاءت من أجل تسهيل تقديم الأفراد من خلالها ليتم استقبال طلباتهم بشكل سهل، لتنعكس مباشرة على النظام الرئيسي، الذي من شأنه تخفيف الضغط على الموظفين من حيث استلام طلبات المساعدة، واستلام الوثائق بسهولة ويسر، من خلال نظام الطلبات الذاتية التي تقرأ الوثائق وتحملها على النظام وتعيدها لمقدم الطلب بعد الانتهاء من عملية التسجيل.