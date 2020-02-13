782 زائراً بخامس أيام ابتكار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهد اليوم الخامس من فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، الذي انطلقت فعالياته في 8 فبراير وتستمر حتى 14 منه، في هيئة الشارقة للكتاب، حضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، حيث بلغ إجمالي حضور ورش عمل خامس أيام شهر الإمارات للابتكار 782 زائراً، حيث اطلع على مشاركات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والشركات الخاصة العالمية.

مناقشة الابتكار

نظمت شركة «Wide Impact» مناظرة شارك فيها ممثلون من القطاعين العام والخاص بعنوان: «مناقشة الابتكار: هل القطاع الحكومي أكثر ابتكاراً من القطاع الخاص؟»، وطرح كلا الطرفين وجهة نظرهما، حيث قال ممثلو القطاع الحكومي بأن الحكومة هي خلف كل مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير وتحسين حياة الأفراد، حيث إن القطاع الحكومي يدعم الأفراد ويحرص على توفير الموارد اللازمة للمواطنين ويحرص على تبني أصحاب العقول المبدعة.

الذكاء الاصطناعي

واستعرضت شركة غوغل خلال ورشة «الذكاء الاصطناعي هو المستقبل»، مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وكيف يمكن استخدامه لتطوير مختلف القطاعات، بينما ناقشت في ثاني ورشها، التي كانت بعنوان «نادي طلاب مطوري غوغل»، كيفية إنشاء نادٍ للطلاب يركز على أحدث تقنيات «غوغل».

وشاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال ورشة «الاستعداد للخمسين سنة القادمة» الجمهور المشارك رؤى وأهداف الدولة للخمسين سنة القادمة ودور الابتكار في تحقيق مئوية الإمارات 2071. وقدمت جامعة الإمارات ورشة عمل «الابتكار في القيادة».

3 ورش

وقدمت بلدية مدينة الشارقة ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان «المثقف الصحي»، وورشة «مختبر الابتكار» وورشة «هندسة المستقبل»، وهو عبارة عن فيديو بتقنية الواقع المعزز يوضح طريقة استلام المواقع من قبل البلدية.