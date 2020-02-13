«منبه منقذ الحياة» للوقاية من الحرائق

المصدر: دبي - نورا الأمير

نفذت طالبات من كليات التقنية العليا تخصص الهندسة الإلكترونية مشروع «منبه منقذ الحياة» وهو عبارة عن جهاز يتنبأ بمخاطر واحتمالية حدوث حريق من خلال حساسات لاستشعار غاز أول أكسيد الكربون، وهو الغاز السام الذي ينبعث في حالات حدوث حريق.

وذكرت الطالبات فاطمة الكثيري، وميثاء الكندي وريم الحوسني، وريم الجنيبي أن الجهاز يتكون من جزأين؛ جزء يتم تثبيته داخل المنزل وآخر خارجه، وبالنسبة للجزء الموجود داخل المنزل، يحتوي حساسات لهذا الغاز تستشعر نسبته.

وفي حال استشعر ارتفاعاً في نسبة أول أكسيد الكربون يقوم بإصدار تنبيه تحذيري لأهل المنزل، ويستمر في تحسس معدل الغاز ليعطي بعدها تنبيهاً ثانياً، ويقوم على إثره أوتوماتيكياً بفتح النوافذ لتوفير تهوية تحمي السكان من خطر التعرض لهذا الغاز السام، ويقوم الجهاز في الوقت ذاته بإرسال هذه المعلومات من خلال البلوتوث للجهاز الموجود خارج المنزل.