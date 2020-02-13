اختتام جلسات الاستماع لمسابقة «هند بنت مكتوم للقرآن» الأحد

المصدر: دبي - البيان

تواصل لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة «الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم» في دورتها الحادية والعشرين الاستماع إلى المترشحين من الذكور والإناث حتى يوم الأحد المقبل.

وتعقد جلسات الاستماع للمتسابقين الذكور بالمقر الرئيسي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر، بينما تعقد للإناث بمقر جمعية النهضة النسائية بمنطقة الحمرية بدبي.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم في فرعي الذكور والإناث يبذلون جهوداً مباركة في الاستماع للمشاركين وتقييم تلاواتهم وفق المعايير العالمية التي اعتمدتها اللجنة المنظمة للجائزة وتم تعميمها على كل المسابقات التي نقوم بتنظيمها.

ويتأهل المتسابقون والمتسابقات بعد خوض التصفيات التمهيدية التي تجريها الجائزة لكل المتقدمين من جميع إمارات ومدن الدولة. وتتوجه لجنة خاصة لإجراء الاختبارات المبدئية في مدينتي أبوظبي والعين، بينما تعقد جلسات الاستماع لمتسابقي دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة في مقر الجائزة بدبي.

نتائج

ورصدت وحدة المسابقات بالجائزة النتائج الخاصة بالتصفيات المبدئية التي كانت جرت خلال الفترة من 25 يناير الماضي وحتى الأول من فبراير الجاري، وتم الإعلان عن نتائجها وإبلاغ المتأهلين للتصفيات النهائية عبر مراكز التحفيظ والمؤسسات والهيئات القرآنية بالدولة التي رشحوا من خلالها، وقد أظهرت النتائج المنافسة القوية والمستويات المتقاربة للمتقدمين للاشتراك بالمسابقة.

وذكر المستشار بوملحه أن هناك تقدماً ملحوظاً في مستوى الحفظ، ما يدل على الجهد الكبير الذي تقوم به مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات القرآنية على مستوى الدولة ورعايتها واهتمامها المتميز في إعداد الحفظة وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات القرآنية.

وأضاف أن المتسابقين الذين تأهلوا للمسابقة النهائية بلغ عددهم 75 من الذكور و79 من الإناث، إضافة إلى 17 متسابقاً ومتسابقة من أصحاب الهمم، وذلك من خلال فروع المسابقة الـ 8.

وأشار إلى تأهل 12 من الذكور، و11 من الإناث للمسابقة النهائية في الفرع الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً، أما الفرع الثاني 20 جزءاً فتأهل فيه 12 من الذكور، و13 من الإناث، وفي الفرع الثالث 10 أجزاء تأهل فيه 15 من الذكور، و16 من الإناث، والفرع الرابع خمسة أجزاء للمواطنين تأهل 10 من الذكور، و13 من الإناث.

وتابع: تأهل في الفرع الخامس خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم عن عشر سنوات 10 من الذكور، و10 من الإناث، وفي الفرع السادس ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم عن عشر سنوات تأهل 9 من الذكور، و84 من الإناث، ثم الفرع السابع جزء عم، وهو خاص بالمسلمين الجدد من الذين لم يمضِ على إسلامهم خمس سنوات، فقد تأهل 2 من الإناث، وفي الفرع الثامن جزء عم، وهو خاص بأصحاب الهمم من ذوى الإعاقة الذهنية أو الشلل الدماغي فقط، فقد تأهل 7 من الذكور، و10 من الإناث.

من جهته، قال محمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات المكلف بمهام وحدة المسابقات بالجائزة: إن مواعيد المسابقة لفرعي الذكور والإناث تبدأ يومياً من الساعة الرابعة عصراً ما عدا الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، حيث سيكون استراحة مراعاة لظروف المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للجائزة قررت إقامة الحفل الختامي للفائزين يوم 23 فبراير لفرع الذكور، بينما سيقام حفل فرع الإناث بتاريخ 24 فبراير الجاري.

دعوة

دعا محمد الحمادي الجمهور إلى حضور فعاليات المسابقة النهائية في مقري المسابقة، حيث رصدت اللجنة المنظمة للجائزة العديد من الجوائز المادية والعينية للجمهور ولأسر المشاركين.