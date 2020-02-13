محمد الشرقي يلتقي رؤساء جمعيات الصيادين في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المحافظة على المخزون السمكي وزيادة حملات التوعية لدى العاملين بمهنة الصيد، للالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة مهنة الصيد والثروة السمكية.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري، رؤساء مجالس إدارة جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والبدية والوفد المرافق لهم.

وقال سموه: «إن المحافظة على الثروة السمكية والحياة الفطرية، في الإمارة وتنميتها من أوائل القضايا التي حظيت باهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، من خلال بذل المزيد من الجهود وتسخير الإمكانات كافة المتوفرة لاستدامة هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة».

واستمع سموه إلى شرح حول أبرز الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات بالفجيرة.