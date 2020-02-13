عمار النعيمي ومحمد الشرقي وطحنون بن محمد يعزون في وفاة صغير القبيسي

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء لأسرة وعائلة القبيسي في وفاة المغفور له بإذن الله صغير بن خلف بن خديه القبيسي.

وأعرب سموهم خلال زيارتهم مجلس العزاء في مجلس منازف بمدينة العين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الفقيد وذويه، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهم، الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ محمد بن بطي آل حامد، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة بديوان حاكم عجمان وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.