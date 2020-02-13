تعاون بين «خليفة الإنسانية» ومطارات أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومطارات أبوظبي اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجال الخدمات المجتمعية والخيرية والإنسانية، وتقديم الدعم اللازم من الطرفين، فيما يخص مبادرة «الأسر المواطنة»، التي ترعاها المؤسسة وتعد من أهم المبادرات على الساحة المحلية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي حضره الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث وقع الاتفاقية محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية وبرايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والموظفين من الجانبين.