عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي - الألماني - البريطاني.

فقد استقبل سموه ريتشارد بيتر مور مدير عام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة، وبنس بلوتنر مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية، ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي الساعية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جرى خلال اللقاء - الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي.

من جانبهم أشاد ممثلو الثلاثي الأوروبي بالدور الفعال الذي تلعبه دولة الإمارات في خفض التوتر في المنطقة وترسيخ الاستقرار والأمن مؤكدين مكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد.