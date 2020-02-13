«خليفة الطبية» تحصل على تقدير دولي

المصدر: أبوظبي ـ وام

حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية على تقدير من البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحة التابع للكلية الأمريكية للجراحين لتحقيقها نتائج باهرة في مجال الرعاية الجراحية للمرضى.وكانت المدينة ضمن 88 مؤسسة طبية حازت على تقدير رفيع من أصل 592 مؤسسة مشاركة في البرنامج كما كانت المستشفى الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوجب على المستشفيات المشاركة في هذا البرنامج رصد نتائج إجراءاتها الجراحية للمرضى المقيمين ومراجعي العيادات الخارجية وجمع المعلومات وتقييم سلامة المرضى واستخدام المعلومات للارتقاء بجودة الرعاية الجراحية.

ويمنح البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحية (NSQIP ACS) تقديراً لمجموعة مختارة من المستشفيات التي تحصل على نتائج متميزة إما في فئة «كافة الحالات» أو فئة «الحالات الحرجة» بناء على التقرير نصف السنوي الذي صدر عام 2019 والذي اعتمد على البيانات المقدمة من المستشفيات عام 2018 لتحديد نتائج كل المستشفيات وقد حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية على تكريم في الفئتين.

وقالت الدكتورة مريم بطي المزروعي المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية: «إننا نشعر بالفخر لإحرازنا هذا التقدير الدولي فهو تتويج لالتزام موظفينا كافة بالرعاية الآمنة عالية الجودة لكل مرضانا كل يوم».

بدورها قالت الدكتورة نوال الكعبي المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «يظهر هذا الإنجاز مدى الخبرة والمهارة والإتقان الذي يتمتع به كل فرد في فريق المدينة.. إنني فخورة على وجه الخصوص بمقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون أعلى درجات جودة الرعاية الصحية لأكثر الحالات الجراحية تعقيداً في أبوظبي والدولة وهذا التكريم يعكس تضافر الجهود لمقدمي الرعاية الصحية من التخصصات المختلفة».