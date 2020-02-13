ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله المطوع

المصدر: (الشارقة - وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء لأسرة وعائلة المطوع في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله بن جمعة المطوع.

وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء في الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.