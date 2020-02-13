المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تختتم اليوم الخميس فعاليات المنتدى الحضري العالمي العاشر، والذي انعقد تحت شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار» خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 100 وزير ونحو 20 ألف شخص يمثلون أكثر من 160 دولة.

وعلى هامش فعاليات اليوم الخامس من المنتدى، شهد الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وميمونة محمد الشريف المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، وسيف بدر القبيسي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، وعدد من السفراء، زراعة 400 شجرة غاف في حديقة المطار بأبوظبي، ضمن مبادرة لزراعة 800 ألف شجرة.

وقالت ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة: «تلقيت ردود أفعال من المشاركين عن المنتدى الحضري العالمي الذي أكدوا أنه الأفضل على الإطلاق».

وأضافت: «المنتدى فرصة لتعريف الأجيال القادمة بما يجب أن نفعله من أجل البيئة».

إلى ذلك أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، خلال إحدى جلسات المنتدى، أهمية تعزيز مرونة وجاهزية البيئة، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم من حولنا، مشيرة إلى إمكانية تطبيق نهج مشهور عالمياً يُستخدم في رفع مستوى مرونة الأطفال وتطبيقه على البيئة، لتحسين قدراتها على الصمود أمام الضغوط التي تواجهها.

وعلى هامش الفعاليات، وقع موئل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» اتفاقية تعاون بهدف العمل المشترك على دعم التحول لاستخدام الطاقة المتجددة في المدن وتنفيذ آليات فعالة لهذا التحول وتسريع نشر تقنيات الطاقة المتجددة في المناطق الحضرية وإتاحة الوصول إليها، وتعزيز إمداد المدن بالطاقة المتجددة في إطار مساعي التركيز على تقليل آثار التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون وتحفيز النمو الاقتصادي.

ووقعت هيئة البيئة – أبوظبي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالأردن مذكرة تفاهم حول مشروع تطوير قطيع حيوي من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية بالمملكة، ويهدف المشروع، الذي ستديره الهيئة وتنفذه الجمعية، إلى إطلاق 60 رأساً من المها العربي في المحمية.