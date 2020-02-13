10 حقائق عن حفل صناع الأمل

المصدر: دبي - البيان

يتميز حفل صناع الأمل في دورته الثالثة عن بقية الدورات السابقة بـ10 حقائق تشكل العلامة الفارقة التي تشهده الفعالية؛ أولها أن الحفل سيقام في «كوكا كولا أرينا - سيتي ووك» بدبي الخميس الموافق 20 فبراير 2020 وستبدأ فعاليات الحفل عند الساعة 6 مساءً.

كما يمثل حفل صناع الأمل في هذه الدورة تجربة إنسانية وترفيهية فريدة من نوعها، تتضمن فقرات عديدة ومتنوعة تمتد على 4 ساعات وتشتمل على العروض الترفيهية والفعاليات الخيرية والفقرات الغنائية المنوّعة التي يقدم فيها الفنانون: نوال الكويتية، وبلقيس، ومحمد عساف باقة من أجمل أغانيهم، بالإضافة إلى عمل فني هو الأضخم من نوعه عربياً، بمشاركة 50 من نجوم العالم العربي، يعكس القيم السامية لمبادرة صنّاع الأمل، ويشارك فيه نخبة من أهم الفنانين العرب، وهي ثاني الحقائق، أما الحقيقة الثالثة فإن الأبواب تفتح للجمهور في تمام الساعة الرابعة عصراً من 20 فبراير، وتغلق الأبواب عند الساعة السادسة مساءً، ليبدأ الحفل مباشرةً.

تفاعل وتكريم

أما الحقيقة الرابعة فإن الفنانين نوال الكويتية، وبلقيس، ومحمد عساف سيؤدون فقرات منتقاة من أغانيهم الخاصة التي أحبها الجمهور العربي، وتستمر فقرة كل فنان لمدة تتراوح بين 30 ـ 45 دقيقة.

وخلال الحفل سيتم التعريف بقصص صناع الأمل الخمسة الذين وصلوا للنهائيات وسيتم استفتاء رأي الجمهور لاختيار الفائز بلقب صانع الأمل لهذه الدورة، وهي الحقيقة الخامسة، أما الحقيقة السادسة لأنه سيتم تكريم البروفيسور مجدي يعقوب لمجمل إنجازاته الطبية والعلمية والإنسانية خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، ويعد الدكتور مجدي يعقوب، أشهر أطباء القلب في العالم.

دعم مشروع

أما الحقيقة السابعة فسيشهد حفل صناع الأمل وهي المرة الأولى التي يتبنّى دعم مشروع إنساني ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وتم اختيار مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر لأهميته في زراعة الأمل لدى الآلاف، وسيكون المستشفى التخصصي الجديد إحدى أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها عربياً، وسيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من كل أنحاء الوطن العربي مجاناً.

بينما في الحقيقة الثامنة تتمثل في تخصيص ريع تذاكر الحفل لدعم مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر.

أما الحقيقة التاسعة فإن أغنية صناع الأمل تحاكي في تصميمها مبادرات فنية عالمية داعمة لقضايا إنسانية كبرى.

أما الحقيقة العاشرة والأخيرة فإن رعاة الأمل هم مؤسسات وشخصيات استثنائية سيعلنون أمام 12 ألف متفرج في قاعة أرينا عن دعمهم للمشروع الإنساني لصناع الأمل في 2020 عبر مساهمات استثنائية لإنجاح المشروع.